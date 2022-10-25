«التموين» : توريد 165 ألف طن أرز شعير من المزارعين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى شركات المضارب التابعة لها فى محافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والغربية، استلام الأرز الشعير من المزارعين خلال موسم الحصاد الجارى، حيث بلغت الكميات الموردة حتى مطلع الأسبوع الجارى نحو 165 ألف طن.

وتعد الدقهلية والشرقية والغربية، هى أكبر المحافظات الموردة حتى الآن، وفقًا لمصادر مطلعة فى وزارة التموين لـ«المال».

وتسعى «التموين» لاستلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم الحصاد الجارى والذى يبلغ حصيلته 6 ملايين طن، بحيث يقوم كل مزارع بتوريد طن عن كل فدان مزروع، بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة، و6850 لعريض الحبة.

من جهته، قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارية الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» إنه تم ضبط أكثر من 500 طن أرز شعير على مستوى الجمهورية خلال اليومين الماضيين، فى مخازن بعدد من المحافظات منها البحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية قبل تهريبها للسوق السوداء.

وأضاف أن «التموين» والجهات التابعة لها تقوم بشن حملات مكثفة ومكبرة على جميع المناطق التى يتم زراعة وتداول الأرز بها، لضبط أى محاولات لتداوله خارج منظومة توريد المحصول للحكومة.

وأوضح أنه يتم أيضا شن حملات على مضارب القطاع الخاص للتأكد من التزامها بعمليات التوريد لصالح هيئة السلع التموينية، حيث إن %65 من مضارب القطاع الخاص انضمت لمنظومة التوريد أسوة بالمزارعين.

وأكد أن القطاع يقوم أيضَا بشن حملات مكبرة على محال المواد الغذائية فى محافظات الجمهورية، للتأكد من التزامها بالقرار رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتداول سلعة الأرز فى السوق المحلية.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت فى يوم 6 سبتمبرالماضى قرار رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض فى الأسواق، والذى حدد سعر المعبأ بألا يزيد عن 15 جنيهًا، والسائب عن 12 جنيهًا.

وتلتزم جميع المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها فى الفقرة السابقة فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين، طبقا لنص المادة «22 مكرر د» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.

فى السياق ذاته، كشف رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عن استمرار المضارب فى توريد الأرز لصالح «التموين» خلال الفترة الحالية وفقا للمنظومة التى حددتها الوزارة للمزارعين والمضارب مؤخرا.

وأضاف لـ «المال» أن انتظام عملية التوريد سيساهم فى انخفاض سعر الأرز فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه يضمن عملية توافر المعروض بشكل كبير على مدار العام لاسيما وأن مصر من الدول التى تحقق اكتفاء ذاتيا من الأرز نتيجة لتوافر الكميات وتحديد الحكومة مساحات لمزارعى المحصول.

❙ ارتفاع السعر إلى 9500 جنيه لعريض الحبة وتباين بين العرض والطلب

وأشار إلى أن السوق تشهد استقرارا حاليا فى العرض والطلب مع استمرار حملات «التموبن» وجهاز حماية المستهلك فى ضبط المتلاعبين فى الأسعار وبعض التجار وغيرهم من الذين يقومون بتخزين الأرز مما ساهم فى ارتفاعه مؤخرا.

فى سياق متصل، كشف أحد أصحاب المضارب – فى تصريحات لـ «المال» – عن أن التوريد من المضارب والمزارعين لصالح «التموين» لايزال ضعيفا مقارنة مع توقعات ومستهدفات الوزارة.

وأضاف المصدر أن المعروض لايزال منخفضا إلى حد ما مع استمرار الطلب بالتزامن مع قيام البعض بالتخزين أو عمليات تهريب مما ساهم فى ارتفاع سعر طن الأرز الشعير لنحو 9500 جنيه لعريض الحبة مقارنة مع 9000 بداية الشهر الجارى مما قد يساهم فى زيادة سعر الكيلو على المستهلك النهائى.