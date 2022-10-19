التموين: توريد 115 ألف طن أرز شعير منذ بدء موسم الحصاد

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا اليوم تؤكد فيه أن حصيلة توريد الأرز بلغت حاليًا 115 ألف طن أرز منذ بدء موسم الحصاد في 25 أغسطس الماضي والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبة 65% من عدد المضارب في مصر، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.

فيما يواصل سعر الأرز حاليًا الانخفاض في السوق المحلية، إذ شهد سعر كيلو الأرز 10 جنيهات، فضلًا عن استمرار المجمعات الاستهلاكية في طرح الأرز خارج بطاقة التموين مساويا لثمنه على البطاقة التموينية من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من سلعة الأرز.

وتعبتر محافظة الدقهلية هي الأعلى في توريد الأرز من بين المحافظات المزروعة بالأرز وهي محافظات «الدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية والمنوفية».

مشيرة إلى أنَّ دخول المضارب في توريد الأرز خاصة بعد قرار وزارة التموين بأنَّه يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أدى إلى زيادة الكميات الموردة من الأرز.

وأكدت وزارة التموين أن مديرياتها في المحافظات مستمرة في استلام الأرز من المزارعين بناء على الكميات المحددة من القرار الوزاري بتوريد طن أرز من كل فدان مزروع، مع استلام المزارع مستحقاته خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، والتي تشمل 6 آلاف و600 جنيه سعر توريد طن الأرز رفيع الحبة، و6 آلاف و850 سعر توريد طن الأرز عريض الحبة.

وتستقبل وزارة التموين منذ بدء موسم الحصاد توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، حيث تستهدف استلام كمية ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي والذي تبلغ حصيلته 6 ملايين طن أرز شعير من مليون ونصف طن فدان مزروع.