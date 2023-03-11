«التموين»: توريد أكثر من 100 ألف طن بنجر لمصنع كفر الشيخ منذ بداية الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدل توريد محصول البنجر إلى أكثر من 100 ألف طن لمصنع كفر الشيخ منذ بدء الموسم في الأول من مارس الحالي، وحتى أمس الجمعة.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، في تصريحات، اليوم، إن موسم إنتاج محصول البنجر، هذا العام، مبشّر بالخير، حيث بلغت المساحات المزروعة أكثر من 620 ألف فدان تنتج نحو 12 مليون طن بنجر، يُستخرج منها 1.8 مليون طن سكر عبر 8 مصانع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مصنع الدلتا بكفر الشيخ يعدّ أحد أكبر المصانع، حيث تعاقدت على مساحة تقترب من 120 ألف فدان لإنتاج البنجر، سواء من أراضي المزارعين في الدلتا القديمة، أو المشروعات القومية الكبرى الخاصة باستصلاح الأراضي مثل مستقبل مصر والمشروعات الاستثمارية في مجال استصلاح الأراضي الأخرى.

وأشار إلى أن الإنتاجية المتوقَّعة للشركة تصل لـ340 ألف طن سكر، فضلًا عن المنتجات الأخرى مثل المولاس، لافتًا إلى أن العمل في المصانع بدأ مع بداية حصاد المحصول في الأول من مارس الحالي، ويمتد لنهاية يوليو المقبل.

ولفت أبو اليزيد إلى أن الموسم الحالي شهد تقديم العديد من الحوافز والمزايا للمزارعين، مثل توفير تقاوي العروة المبكرة مجانًا وبتخفيض يصل إلى 75% للمتوسطة والمتأخرة، بالإضافة إلى مساعدتهم في رشة مجانية للأراضي بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية.

وقال إنه تم صرف حافز للتوريد المبكر لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، بجانب حافز آخر عن كل كمية سكر يتم إنتاجها من البنجر وزيادة المخصصات المالية لكل طن، بجانب نقل المحصول من الأراضي الزراعية إلى المصنع مجانًا من خلال خطة اسمها خطة التوريد للمصنع.

وأوضح أنه يتم منح المزارع ما يسمى كارت الصنف لتحديد أوقات التوريد إلى المصانع بانتظام في موعد محدد منعًا للتكدس،

مشددًا على ضرورة عدم إقبال المزارعين على حصد المحصول إلا بالتنسيق مع مندوب المصنع، خاصة أن البعض يتجاهل التعليمات الخاصة بحصاد المحصول.

وأكد أبو اليزيد أن قرار الدولة رفع سعر توريد البنجر إلى 1000 جنيه لقي ارتياحًا كبيرًا من قِبل المزارعين، الأمر الذي يترتب عليه توريد أكبر كمية ممكنة لإنتاج السكر وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم.

ونوه بأن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وذكر أن عمليات التوريدات تتم بسلسلة شديدة خلال عمليات التسلم لمحصول البنجر من مزارعي البنجر، لافتًا إلى أن الشركة تقوم وفقًا لجداولَ مُعلنة بتسلم البنجر لمنع التكدس، وصرف كامل المستحقات خلال 72 ساعة من عملية التوريد.

ولفت أبو اليزيد إلى أن “إنتاج السكر من البنجر سوف يعزز الاحتياطي الإستراتيجي، ونتّجه، خلال الأعوام المقبلة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر”.