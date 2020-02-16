«التموين» توجه رسالة طمأنة بشأن رسالة تسجيل رقم المحمول على دعم مصر

موقع دعم مصر مستمر في استقبال بيانات حاملي بطاقات التموين

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن طلب وزارة التموين من المواطنين حاملي البطاقات التموينية تحديث البيانات مستمر حتى الانتهاء من تلقيها. 10 ملايين بطاقة تموين تسجل أرقام المحمول على «دعم مصر»

و قال مدكور في تصريحات خاصة لـ”المال” إن موقع دعم مصر التابع لوزارة الإنتاج الحربي مستمر في تلقي أرقام المحمول الخاصة بحاملي البطاقات التموينية.

و طمأن مستشار وزير التموين المواطنين بشأن استمرار ظهور كلمة برجاء تسجيل المحمول على دعم مصر في كوبون صرف الخبز المدعم والتموين.

وأوضح مدكور أنه سيتم إرسال تلك الرسالة حتى الانتهاء من تلقي جميع بيانات حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلى أن التموين طالبت حاملي البطاقات التموينية يوم 4 فبراير الجاري تسجيل رقم المحمول الخاص بهم على موقع دعم مصر، وذلك لتحديث البيانات.

وذلك عن طريق الدخول على موقع دعم مصر، وتسجيل رقم الهاتف المحمول على أن يكون مسجل باسم صاحب البطاقة.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه للخبز.

وتضم منظومة التموين 21 مليون بطاقة تموينية، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.