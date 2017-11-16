التموين تواجه صعوبات فى تطبيق اشتراطات استيراد الأقماح

❐ «لجنة البرامج» تجتمع قريباً لبحث آليات للحل محمد مجدى علمت «المال» أن هناك صعوبات تواجه تنفيذ الاشتراطات الجديدة، التى حددتها وزارة الزراعة لاستقبال القمح المستورد فى الموانئ. ووفقا لقرار «الزراعة»، الصادر منذ أيام، يتم السماح بدخول شحنات القمح المستور

❐ «لجنة البرامج» تجتمع قريباً لبحث آليات للحل

محمد مجدى

علمت «المال» أن هناك صعوبات تواجه تنفيذ الاشتراطات الجديدة، التى حددتها وزارة الزراعة لاستقبال القمح المستورد فى الموانئ.

ووفقا لقرار «الزراعة»، الصادر منذ أيام، يتم السماح بدخول شحنات القمح المستورد التى تحتوى على بذور الخشخاش غير المنتجة للمواد المخدرة، والحشرات الميتة، والتى كانت مثار خلاف خلال الشهور الماضية، على أن يتم تخزينها وغربلتها لدى الصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

قال مصدر حكومى – طلب عدم ذكر اسمه – لـ«المال» إن تطبيق القرار فى الوقت الحالى يواجه صعوبات، تتلخص فى امتلاء السعات التخزينية للصوامع الحكومية، مما يحول دون استقبال وتخزين وغربلة الأقماح المستوردة، فى الوقت الذى لابد أن تستمر فيه عملية الاستيراد لضمان توفير رصيد ومخزون إستراتيجى آمن لتلبية الطلب المحلى.

يشار إلى أن السعات التخزينية للصوامع الحكومية، تصل إلى 4.2 مليون طن.

وقال المصدر إنه لابد من وجود مساحات تخزينية كافية لغربلة الكميات التى سيتم استيرادها، مضيفا أن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ عمليات دورية داخل الصوامع لخلط القمح المحلى بالمستورد، لإنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.

يذكر أن استهلاك «التموين» من الأقماح يبلغ نحو 9 ملايين طن سنويا، يتم استيراد ما يقرب من 5.5 مليون منها سنوياً، بالإضافة إلى تسلم ما يقرب من 3.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال موسم التوريد.

وأوضح المصدر، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة للجنة القمح، والتى تتضمن ممثلين من وزارات التموين، والزراعة، والصحة، والصناعة، بالإضافة إلى ممثل من الرقابة الإدارية، لمتابعة ما سيتم التوصل إليه فى صعوبات تنفيذ اشتراطات “الزراعة”.

كانت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قد أكدت لـ«المال»، أنه تم السماح بدخول بذور الخشاش غير المخدر، على ألا تزيد النسبة على %0.001 من الشحنات، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة تعطل الكثير من الشحنات فى الموانئ المصرية، ولتسهيل إجرءات الاستيراد من الخارج.

وأضافت أن وجود نسب من النباتات الغريبة فى شحنات القمح أمر متعارف عليه، ووضعت هيئة دستور الغذاء العالمى «كوديكس» أسسا وقواعد عالمية لذلك، سواء فى فطر الأرجوت أو نبات الخشخاش.