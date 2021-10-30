اقتصاد وأسواق

«التموين»: تنفيذ صومعة بميناء غرب بورسعيد بتكلفة 520 مليون جنيه

تبلغ سعتها التخزينية 100 ألف طن
محمد مجدي 12:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21 12:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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قال اللواء كامل هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تنفيذ صومعة في ميناء غرب بورسعيد، بتكلفة مالية اجمالية تصل إلي 520 مليون جنيه، وتبلغ سعتها التخزينية 100 ألف طن.


واضاف هاشم على هامش وضع حجر اساس الصومعة بحضور وزير التموين ووزيرة التعاون الدولي أن مدة تنفيذ الصومعة 18 شهرا، وذلك من خلال شركة الرواد للهندسة .
وتابع هاشم أن الشركة لديها صومعة في ميناء سفاجا بسعة 100 الف طن و صومعتين في الإسكندرية بسعة 100 الف طن و 50 آلف طن ، و صومعتين في دمياط بسعة 100 الف طن و أخري 60 الف طن، و مستهدف الوصول إلي 700 ألف طن سعة تخزينية.

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و كشف هاشم أنه تم الحصول على قرض من صندوق اوبك بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ أعمال الصومعة، حيث أن هذا المشروع من المشاريع القومية التي تحظي باهتمام الحكومة وذلك لتأمين السلع الاستراتيجية للأسواق.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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