التموين: تنظيم «أهلا رمضان» بالمشاركة مع القطاع الخاص

بعد اجتماع «المصيلحي» مع منتجى الأغذية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التحضير النهائى لإقامة معارض وشوادر «أهلا رمضان» بمشاركة القطاع الخاص، خلال إبريل المقبل .

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقداجتماعاً منذ أيام مع شركات التوريد والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكبار منتجى السلع الغذائية.

وأكدت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ «المال»، أن العديد من الشركات ستنضم لمعرض أهلا رمضان، منها جهينة ودومتى ووطنية للدواجن .

مصادر: جار التنسيق مع السلاسل التجارية لتخفيض أسعار السلع

وقالت إنه يتم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى للمشاركة بالمزيد من التخفيضات للسلع الغذائية، بالإضافة لياميش رمضان.

وأوضحت التموين فى بيان صحفى الأسبوع الماضي، أنه تمت مناقشة وبحث استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان، وتم الاتفاق على إقامة معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات اعتباراً من الشهر القادم.

كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والفاكهة.

وأكد «المصيلحي» على الدور الهام للاتحاد العام للغرف التجارية فى التنسيق مع الوزارة لإقامة المعارض، وزيادة المعروض من السلع تأسيساً على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن «القابضة للصناعات الغذائية» ستتواجد بقوة فى معارض أهلا رمضان ممثلة فى شركاتها التابعة، خاصة شركات الزيوت والسلع والمجمعات الاستهلاكية، وغيرها.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركات على زيادة وتكثيف المعروض، سواء فى المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة، وإجراء مجموعة كبيرة من التخفيضات من جانب شركات القطاع العام والخاص، بهدف تلبية احتياجات المواطن بأسعار وكميات مناسبة.