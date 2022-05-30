التموين تنظم توزيع كميات النخالة الخشنة على المزارعين (مستند)

قررت وزارة التموين صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة 2022 قرابة 10 كيلوا جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب، وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الاقماح المحلية تزيد عن 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.

يأتي ذلك ضمن الحوافز التي منحتها الحكومة لمزارعي القمح خلال العام الجاري، حيث يعد من أهم المواسم بالنسبة للسوق المحلية، بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميا وإنخفاضها عالميا بسبب مشكلات سلاسل الامداد.

كما نص قرار وزير التموين، أن يتم تحديد سعر النخالة الخشنة ( تسليم مطاحن ) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه.

ونص القرار في مادته الثالثة على بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية ديسمبر المقبل أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.

وتضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الادارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الادارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الادارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.



ونص القرار على أن تلتزم جميع المطاحن التموينية ” قطاع عام وقطاع خاص ” بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لاذن صرف النخالة المعتمد خمن الادارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار، كما يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار اليه ( 12 أردب للفدان ) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الاقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وخلال مارس الماضي قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديد أسعار بيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في ضوء القرار رقم 223 لسنة 2017، على أن يتم تحديد سعرها خلال مارس الجاري، بواقع 4800 للطن كسعر بيع سواء بالمطاحن العامة أو الخاصة، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بكل محافظات الجمهورية، بزياة قرابة 500 جنيه للطن عن منتصف فبراير الماضي.

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الطن لبيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن بمحافظة شمال سيناء لتكون 4700 جنيه شاملة قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل.

وحسب التعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر كتاب دوري لها إلى أنه يحظر إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى على هذه الأسعار، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى أو تعليق بيعها على شروط تؤدي الى لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة على حلقات التداول في ضوء القرار رقم 222 لسنة 2017.