«التموين» تنشئ المستودع الاستراتيجي في الفيوم بتكلفة 2 مليار جنيه

تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، حجر أساس المستودع الإستراتيجى بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الأولى من المستودعات اللوجستية التى تنشئها على مستوى الجمهورية.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة بوزارة التموين لـ«المال» أن مشروع المستودع اللوجستى فى الفيوم تنفذه شركة أوراسكوم للإنشاءات، ويقع فى منطقة «دمو»، على مساحة 10 أفدنة.

وأضافت أن التكلفة الاستثمارية للمستودع تتراوح من 1.5 – 2 مليار جنيه وتشمل منطقة لوجستية للأدوية ، ومخازن سلعية إستراتيجية.

ويضع حجر الأساس للمستودع كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وقالت المصادر إنه بإقامة مستودع الفيوم، سيكون قد تم إنشاء 3 مستودعات ويتبقى آخر سيقام فى محافظة الشرقية، وبذلك تنتهى المرحلة الأولى من إقامة المستودعات الإستراتيجية.

وتابعت إنه مستهدف فى عام 2024 البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المستودعات بواقع 3 مشروعات.

وأشارت المصادر إلى أن المستودع الإستراتيجى الأول أقيم فى محافظة السويس على 10 أفدنة بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه ونفذته شركة «سامكريت»، والثانى فى الأقصر على مساحة تزيد عن 11 فدانًا، وبتكلفة تتخطى 1.5 مليار، وأنشأته شركة حسن علام.

كان الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال لـ«المال» – فى تصريحات سابقة – إن المستودعات الإستراتيجية التى يتم تنفيذها حاليًا .

وتهدف إلى تأمين وتدعيم الاحتياطى الإستراتيجى من جميع السلع الغذائية الأساسية والتموينية، إضافة إلى ميكنة ورقمنة منظومة تخزين السلع.

وأضاف «عشماوى» أن فترة إنشاء المستودع الإستراتيجى تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا، مع ضرورة التأكد من الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإقامتها وإدارتها وتشغيلها مع ميكنة المخزون السلعى بها.