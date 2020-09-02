التموين تنتهي من تطوير 250 مكتبا وتحويلها إلى مراكز تكنولوجية

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة انتهت من تطوير 250 مكتبا تموينيا وتحويلها إلى مراكز تكنولوجية وبنهاية العام يتم الانتهاء من 300 مركز والمخطط 535 مركزا تكنولوجيا، وذلك بنهاية 2021 ، بدلاً من عامين وفقاً لخطة الوزارة.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد علي تطوير كافة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تطوير هذه المكاتب ساهم بشكل كبير فى إنهاء الطوابير وتسهيل كافة حصول المواطنين على استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف او بطاقات تموين جديدة للفئات الاولى بالرعاية .

وأوضح كمال لـ”المال” أن الوزارة تستعين حاليا بخريجى الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة، للعمل فى تلك المراكز المتطورة، لسد العجز فى أعداد العاملين، حيث تم الاستعانة بـ 600 من مكلفى الخدمة العامة حتى الآن، كما يتم صرف مكافآت شهرية لكل شاب من مكلفى الخدمة العامة ويعمل بهذه المكاتب المتطورة بقيمة 750 جنيها شهريا بجانب ما يتحصل عليه الخريج من مهارات وخبرة تؤهله لسوق العمل عقب انتهاء فترة تكليفه فى أداء الخدمة العامة.

وكان المصيلحي قد وجه اللجنة المركزية المشكلة من الوزارة باستلام مراكز الخدمة بعد تطويرها، بعد التأكد من جودة عمليات التطوير ثم تقوم لجنة أخرى مهمتها الاستعدادات للتشغيل وتتضمن عنصر إدارى وعنصر فنى ونظم معلومات وكذلك عنصر هندسى، بالإضافة إلى عنصر متخصص فى الموارد البشرية ويقوم مدير مديرية التموين بترشيح العاملين لهذه المراكز .

وأضاف كمال أن الوزارة تعمل حاليا على تيسير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مراكز الخدمة وأن متوسط عدد المعاملات فى هذه المراكز تزايد بشكل كبير فى تقديم الخدمات للمواطنين .

وتابع كمال ، متوسط عدد المعاملات يتراوح من 400 إلى 600 معاملة فى اليوم وذلك على حسب مساحة المركز وعدد الشبابيك الخاصة به حيث توجد بعض المراكز لديها 12 شباك استقبال داخل المركز بجانب وجود ساحة انتظار لجلوس المواطنين، وكذلك مبردات مياه ومراوح للعمل على راحة المواطنين، وتنظيم أداء العمل دون زحام .