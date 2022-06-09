«التموين» تمد فترة تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف على موقع دعم مصر 2022 حتى 21 يوليو

قرر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، وذلك في ضؤ التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2019 بشأن فتح باب التظلمات لاصحاب البطاقات التموينية الموقفة تموينيا بقرار ( عدالة اجتماعية) .

ونص القرار رقم الوزاري رقم 17 لسنة 2022 على ” تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جائت لهم رسالة على بون صرف الخبز ( توجه الى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك ) يتم مد تسجيل رقم المحمول حتى 21 يوليو المقبل.

ونص التوجيه الوزاري على استمرار فتح موقعي دعم مصر، ومصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول وذلك حتى 21 يوليو المقبل.

وكان قد صرح وزير التموين مؤخرا حول مدى إلغاء بطاقة التموين في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر، مشيرا الى أن من يتحدث عن أن من لم يسجل رقم هاتف على بطاقته سيتم إلغاء البطاقة غير صحيح، ولم ولن يحدث.

وتابع في تصريحاته الخاصة بالتسجيل على موقع دعم مصر، أننا طلبنا أن يكون لدينا رقم هاتف صاحب بطاقة التموين حتى يتم التواصل بشكل جيد وخاصة أن النظام في التموين مميكن.

وقال وزير التموين، إن فاتورة استهلاك التليفون المحمول ليست من مؤشرات إلغاء بطاقة التموين، منوهًا بأن بعض الأفراد كان استهلاكه للتليفون المحمول مرتفعا للغاية لديه، وتبين بعد ذلك أن صاحبه يستخدم التليفون كمصدر دخل في شحن رصيد لأفراد آخرين، هؤلاء الأشخاص لن يتم المساس بهم.

وأكد أنه حين بدأ التسجيل جاء بعض المواطنين للإبلاغ عن وفاة رب الأسرة، ويرغبون في حذفه من الآن، منوهًا بأنه لن يتم توقيع أي غرامات عليهم، لإبلاغهم عن المتوفي.

وأشار وزير التموين إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل على موقع دعم مصر فقط لإضافة رقم الهاتف هي ( رقم بطاقة التموين والرقم القومى ورقم التليفون) ، حيث يمكن التسجيل رقميًا عبر بوابة دعم مصر ومصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء أي بطاقة تموين بسبب تسجيل رقم الهاتف المحمول.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتقرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الخبز البالغ عددهم 71 مليون مواطن.