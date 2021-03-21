«التموين» تكرم الأمهات المثاليات في احتفالية الوزارة بعيد الأم (صور)

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال احتفاله بعيد الام وتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة، أن الوزارة تقدم كل الدعم للسيدات العاملات في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومديريات التموين. خلال الإحتفال بعيد الأم

وأشار المصيلحي خلال الاحتفال وتسليم الدروع وشهادات التقدير، إلى أن المرأة في وزارة التموين تتقلد العديد من المناصب القيادية، منها مدير مديرية، ورؤساء الإدارات المركزية وغيرها من المناصب.

وقال المصيلحي: “عندما نحتفل بعيد الأم فإننا نحتفل بعيد العطاء، مؤكدًا أن الأم هي رمز العطاء الذي لا ينقطع سواء في المنزل أو العمل”.

وخلال الاحتفال كرم وزير التموين والتجارة الداخلية، عدد كبير من الأمهات المثاليات بمديريات التموين والعاملين بديوان عام الوزارة، وعدد كبير من ذوي الهمم.

كما كرم المصيلحي، الأب المثالي بالوزارة الذي يعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات لإعالته والدته وبناته بعد وفاة زوجته.

كما كرم المصيلحي، خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، لتفانيه في العمل، ومجهوده الكبير الذي يقدمه لإنجاز المشروعات بالوزارة من مراكز خدمة وغيرها من المشروعات الأخري والتي تخدم في النهاية الأمهات في كل أرجاء مصر .