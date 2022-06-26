«التموين»: تكثيف طرح السلع الأساسية خلال يوليو بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم خلال شهر يوليو المقبل تكثيف السلع بالمجمعات الاستهلاكية لارتفاع معدلات الاستهلاك بالتزامن مع عيد الأضحى .

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه تم التعاقد على شراء 11 ألف طن دواجن، إضافة إلى طرح 180 ألف طن سكر معبآ، و60 ألف طن كرتونة زيت، و25 ألف طن دقيق.

وتابع: تم أيضاً طرح 20 ألف طن مكرونة، و 5 آلاف كرتونة مسلى طبيعي، و80 ألف كرتونة مسلى صناعي.

وأكد وزير التموين أنه سيتم تكثيف عمليات الرقابة خلال أيام العيد وتشكيل لجان للمرور صباحا ومساء على كافة الوحدات والمنافذ من مخابز وجمعيات والبداليين التموييين ومحطات البنزين والسولار ومنافذ توزيع أسطونات الغاز.