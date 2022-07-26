التموين: تكثيف الحملات على الأسواق الغذائية والاستهلاكية لضبط محتكرى السلع

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تشديد قبضتها على الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية بشكل واضح، بهدف ضبط محتكرى السلع بكل أنواعها، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، مع الاستمرار فى طرح كل السلع فى المنافذ التموينية التابعة لها من فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين ومنافذ جمعيتى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم توقيع عقوبات مشددة على محتكرى السلع الغذائية والاستهلاكية، والتى تصل إلى الحبس مدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.

وقال «خليل» لـ«المال» إن القيادة السياسية والحكومية تولى ملف الأمن الغذائى اهتمامًا كبيرًا، لذلك يتم تشديد الحملات التموينية على الأسواق كافة دون تمييز، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة سواء استهلاكية أو غذائية فى المحال التجارية أو البقالة التموينية.

وأضاف أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت التموينى المعبأ يكفى لمدة 6 أشهر، واللحوم المجمدة والطازجة تكفى 15 شهرًا، مؤكدًا التعاون بين وزارات التموين والزراعة والداخلية والدفاع لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية تموين بنى سويف الأسبوع الحالى حملات مكثفة على الأسواق، وذلك بعد رصد أماكن تخزين السلع الغذائية، ومنعها من التداول بغرض الاحتكار وزيادة سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال وصفى عبد الله، مدير المديرية فى بنى سويف، إنه تم ضبط 8 أطنان من زيت السيارات مجهولة المصدر، و32 جركن من البويات منتهية الصلاحية بأحد محلات الحدايد.

وأضاف «عبدالله» أن الحملات قامت بتحرير 25 محضرًا ومخالفة تموينية لمحلات تجارية ومخابز بلدية عبارة عن عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ونقص وزن، وعدم نظافة، ومواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز.

وتابع «عبد الله» أنه تم ضبط 50 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر والعرض على النيابة للتصرف.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، إنه تم تكثيف الحملات التموينية الأسبوع الحالى بهدف ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين الخارجين على القانون، والتى أسفرت عن تحرير 51 مخالفة تموينية.

وأضاف «دايرة» أن الحملات على المخابز أسفرت عن تحرير 12 محضر نقص وزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضر عدم إعطاء بون للمواطنين.

وتابع أن الحملات على الأسواق أسفرت أيضًا عن تحرير 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى المعلن، و3 محاضر تجميع سلع تموينية، و3 محاضر طرح سلع مجهولة المصدر.

وأوضح «دايرة» أنه تم تحرير محضرى مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، ومحضرى غلق المحل التموينى فى مواعيد العمل، ومحضرى إعاقة الحملة التموينية عن أداء عملها، ومحضر تصرف فى سلع تموينية، ومحضر سلع بدون فواتير، ومحضر مخالفة قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه تم التحفظ أيضًا على 1130 علبة سجائر و20 صفيحة جبن و4 أطنان ردة و200 لتر سولار و15 شيكارة سماد نترات وسلع تموينية بقيمة 5320 جنيها.