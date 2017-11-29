التموين: تقرير الواردات السلعية لوزارة الصناعة لا علاقة له بتعاقداتنا

كتب- محمد مجدي:أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية بخصوص الواردات من السلع في أول 9 أشهر من العام الحالي، ليس له علاقة بما يتم استيراده م

كتب- محمد مجدي:



أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية بخصوص الواردات من السلع في أول 9 أشهر من العام الحالي، ليس له علاقة بما يتم استيراده من قبل هيئة السلع التموينية، وإنما يتعلق بالسلع التي تستوردها الجهات الأخرى والقطاع الخاص.

وقال المصدر لـ”المال”: “يتم استيراد اللحوم لصالح الهيئة وفقا لاحتياجات السوق المحلية لطرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أن استيراد الزيوت الخام، والأقماح العالمية تستورد وفقاً لاحتياجات المقررات التموينية والخبز المدعم وذلك من خلال مناقصات عالمية يتم طرحها في الوقت الذي تراه الهيئة مناسبا وفقا للأسعار المعلنة في البورصات العالمية.

وكان التقرير قد ذكر أنه يرصد الواردات من السلع التموينية خلال الفترة المذكورة.

بينما قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أنه يتم شراء واستيراد السلع الغذائية، بما يناسب المستهلكين، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية، مضيفا: “التقرير ذكر الواردات من الفول الصويا، بينما لا تستوردها هيئة السلع من الأساس”.

وقال رمضان، إن الشهر الحالي شهد توقيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع شركة اتجاهات السودانية لاستيراد اللحوم، وذلك لاستيراد 19 ألف طن خلال عام 2018، و26 ألف طن خلال عام 2019 بإجمالي كميات تبلغ 45 ألف طن لحوم سودانية طازجة.

وذكر تقرير صدر أمس عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي تراجعت بنحو 13.8 % لتسجل 4.83 مليار دولار مقابل 5.608 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن فاتورة استيراد اللحوم تراجعت بشكل ملحوظ بلغ نحو 48.3% لتبلغ 411.43 مليون دولار، مقابل 797.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت واردات مصر من الفول لتبلغ 110.78 مليون دولار، مقابل 198.09 مليون دولار بنسبة تراجع بلغ 44%.

وأشار التقرير إلى انخفاض واردات الزيوت النباتية بنحو 42.6% لتبلغ 552.34 مليون دولار مقابل 963.15 مليون دولار، وتراجعت واردات الألبان ومنتجاتها خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 36.3% لتبلغ 238.12 مليون دولار، مقابل 373.87 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016.

وذكر التقرير أن واردات الحيوانات الحية انخفضت بنحو 37.5% لتبلغ ما قيمته46.30 مليون دولار مقابل 74.07 مليون دولار، كما انخفضت واردات الشاي تراجعت بنحو 31.7% لتبلغ 113.45 مليون دولار مقابل 166.21 مليون دولار، كما انخفضت واردات الأسماك والقشريات لتبلغ 253.62 مليون دولار، مقابل 309.34 مليون دولار بنسبة 18%.

وأضاف أن واردات مصر من الذرة تراجعت بنحو 8.7% لتبلغ 858.20 مليون دولار، مقابل 940.25 مليون دولار، كما سجلت واردات الداوجن تراجعا بنحو 9% لتبلغ 63.88 مليون دولار مقابل 70.23، وتراجعت واردات مصر من العدس بنحو 5.6% لتبلغ 48.25 مليون دولار، مقابل 51.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.