أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عن تلقي الغرفة خطابًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، يفيد أنه تقرر خصم 10% من المقرر صرفه للمخابز يوميا من الدقيق خلال شهر رمضان .

وأضاف أن قرار وزارة التموين استند إلى أنه يأتي بسبب انخفاض الإقبال على الخبز واستهلاكه خلال هذا الشهر، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات يوميا، من خلال المتابعة اليومية للمخابز، وذلك حسب خطاب المحاسب أحمد مهدي سليمات مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع.

وفي نفس السياق، تقدمت غرفة تجارة كفر الشيخ بمذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، طالبت فيها بمد فترة عمل منافذ صرف المقررات التموينية ساعتين إضافيتين أسوة بالمخابز خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بناء علي طلب شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة .

وأوضح رئيس الغرفة أن المواعيد الرسمية لمنافذ صرف المقررات التموينية على مستوى الجمهورية ثابتة وهي من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً يوميا، إلا أن شهر رمضان الكريم هناك أوقات للإفطار، ووقت لصلاة القيام ويجب احترام الشعائر الدينية للسادة البداليين التمونين خلال هذا الشهر .

وقال “عبدالغفار” إن الغرفة متمثلة في شعبة البدالين التمونين تناشد وزير التموين بالتوجيه نحو فتح سيستم صرف المقررات التموينية لمدة ساعتين إضافيتين ليكون من التاسعة وحتي الحادية عشر مساءً خلال شهر رمضان حيث يعتبر ذلك مطلبا جماعيا لكل البدالين التموينيين.

وكانت قد قررت وزارة التموين في وقت سابق، تعديل مواعيد عمل المخابز المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم، خلال شهر رمضان الكريم، والبالغ عددهم نحو 30 ألف مخبز، من الساعة ال 8 صباحا وحتى ال 5 مساء.

كما قررت وزارة التموين أن يتم السماح بمد العمل للمخبز ساعتين، بعد تقديم طلب إلى وزير التموين، للسماح بفتح المخبز ساعتين إضافيتين بعد الفطار، ليكون من الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشرمساء ، إذا اقتضت الحاجة.