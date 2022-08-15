«التموين» تفاوض 3 سلاسل تجارية عالمية للاستثمار في السوق المصرية لأول مرة

بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية -التابع لوزارة التموين – مفاوضات مع 3 سلاسل عالمية كبرى بهدف الاستثمار لأول مرة فى السوق المصرية فى قطاعى تجارة التجزئة والالكترونيات، وفقًا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، ورئيس الجهاز.

وقال عشماوى فى حوار لـ«المال» إن تلك السلاسل تنقسم إلى 2 من الخليج متخصصتين فى المواد الغذائية، وأخرى أوروبية فى قطاع تجارة الأجهزة الإلكترونية، فيما رفض الإفصاح عن أسمائها لحين الانتهاء من المفاوضات.

وتابع: جارٍ استكمال المباحثات مع السلاسل الثلاث تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائى.

وأضاف عشماوى أنه من المستهدف افتتاح عدد من المنافذ والمتاجر فضلا عن منطقة لوجستية لتلك السلاسل الثلاث، ضمن خطتها للتوسع فى منطقة شمال أفريقيا.

يذكر أن وزارة التموين -ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية- تستهدف الأسبوع الجاري افتتاح أول سوق جملة فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقال عشماوى إن عدد السلاسل التجارية فى مصر حاليا لا يكفى لتلبية الطلب المحلى المتزايد، إذ توجد فى السوق سلسلتان أجنبيتان، هما «كارفور»، و«سبينيس»، و3 خليجية: «اللولو»، و«بنده»، و«العثيم»، بالإضافة إلى ما يقرب من 20 أخرى محلية.

وأكد وجود طفرة بقطاع التجارة الداخلية، الذى نجح فى جذب استثمارات تصل حاليا إلى 50 مليار جنيه، لعدد 18 مشروعا فى 15 محافظة، ما بين المناطق التجارية أو السلاسل.

وقال إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له دور فى توطين وزيادة الاستثمارات فى القطاع، سواء السلاسل التجارية، أو المخازن، أو المستودعات، أو المناطق اللوجستية.