التموين تفاوض بنوك استثمار لإعداد دراسات المراكز اللوجيستية

■ مصيلحي لـ«المال»: تحديث قطاع التجارة الداخلية أمر حتمى دعاء حسنى تُجري وزارة التموين مفاوضات مع بنوك الاستثمار المحلية؛ لاختيار أحدها ليتولى إعداد الدراسات الخاصة بتطوير قطاع التجارة الداخلية وإقامة المراكز اللوجيستية، والأسواق التجارية المجمعة ونصف الجملة بجميع المحافظا

■ مصيلحي لـ«المال»: تحديث قطاع التجارة الداخلية أمر حتمى

دعاء حسنى



تُجري وزارة التموين مفاوضات مع بنوك الاستثمار المحلية؛ لاختيار أحدها ليتولى إعداد الدراسات الخاصة بتطوير قطاع التجارة الداخلية وإقامة المراكز اللوجيستية، والأسواق التجارية المجمعة ونصف الجملة بجميع المحافظات.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤخرًا، مخططا لإنشاء مراكز لوجيستية على البوابات الحدودية مع كل من ليبيا والسودان، ومراكز دولية فى المحافظات الساحلية التي تتوافر بها موانئ بحرية محورية، كالأسكندرية وبورسعيد وسفاجا، وتدشين 4 مراكز إقليمية؛ لخدمة أكثر من محافظة، فضلًا عن إنشاء مراكز أخرى بكل محافظة بالتكامل مع أسواق جديدة للجملة، بالتعاون مع 4 وزارات هى التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والنقل.

وقال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي في تصريحات لـ«المال» أن المفاوضات تجري مع أبرز بنوك الاستثمار بالسوق، مثل إي إف جي هيرميس وسي أي كابيتال وبلتون، مؤكدًا أن تطوير قطاع التجارة الداخلية أمر حتمي وضرورى.

على صعيد متصل قال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين سيختار أفضل العروض المقدمة من بنوك الاستثمار، وفقا لمناقصة، ليتولى الفائز إعداد دراسات تفصيلية للمراكز المستهدف إنشائها، وآليات جذب التمويل والمستثمرين.

يُذكر أن عز أعلن مؤخرًا الانتهاء من التصميمات الهندسية ودراسة الجدوى المبدئية للمراكز اللوجيستية، بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوزارات المشارِكة فى المخطط، وخبراء دوليين.

وأوضح أنه تم عرض ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية للمراكز اللوجيستية في 6 اجتماعات مع إبراهيم محلب مستشار رئيس الدولة للمشروعات القومية.