التموين: تغطية 55٪؜ من محافظات الجمهورية بمشروعات لوجستية وتجارية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى. وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة…

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون عقبات.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعاً في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه.

وأضاف عشماوي أنها تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً عن مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

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وأشار عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.