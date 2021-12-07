اقتصاد وأسواق

التموين: تغطية 55٪؜ من محافظات الجمهورية بمشروعات لوجستية وتجارية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى. وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة…

محمد مجدي 2:48 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 2:48 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون عقبات.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعاً في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة: ضبط 600 كيلو لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر

وأضاف عشماوي أنها تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً عن مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
‏‪ ‬
وأشار عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 3-12-2021

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الحكومة تناقش دراسة بنسب تلقى لقاح كورونا فى المحافظات والعرض على مجلس المحافظين

صفية حمدي 2:32 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في الأسواق.. ارتفاعات مرتقبة غدا في الأسمنت

دعاء حسني 2:00 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

«الزراعة» و«الألمانية للتعاون الدولي» يتابعان أنشطة مشروع الابتكار في بني سويف

الصاوي أحمد 1:46 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

التموين: إنشاء 3 صوامع جديدة بتكلفة 600 مليون جنيه

محمد مجدي 1:17 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-12-2021 وثبات عيار 21

عمر سالم 1:09 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

وزير الزراعة يبحث مع «الصحة العالمية» دعم جهود الدولة فى مقاومة مضادات الميكروبات

الصاوي أحمد 1:07 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21