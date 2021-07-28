«التموين» تعلن ‎بدء الأوكازيون الصيفي الإثنين المقبل

لمدة شهر علي أن يكون لكل محل أسبوعين

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية للأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر علي ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.