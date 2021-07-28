«التموين» تعلن ‎بدء الأوكازيون الصيفي الإثنين المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية للأوكازيون الصيفي لعام 2021 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر علي أن يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار التزام كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.