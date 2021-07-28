اقتصاد وأسواق

«التموين» تعلن ‎بدء الأوكازيون الصيفي الإثنين المقبل

لمدة شهر علي أن يكون لكل محل أسبوعين
محمد مجدي 2:13 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 2:13 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية للأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر علي ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يرتفع عالميا الإثنين مع تراجع عائد السندات الأمريكية

وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«دانون» تختار مصر لبدء تنفيذ أنظمة التغذية الأكثر استدامة

المرسي عزت 2:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الشحات غتوري رئيسا لـ«الجمارك» لمدة عام (مستند)

السيد فؤاد 2:34 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الخيوط الجراحية التعويضية

السيد فؤاد 1:52 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

غرفة الصناعات الغذائية تنظم أول مؤتمراً صحفياً اليوم

عمر سالم 1:27 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

«الضرائب» تجدد التنبيه على شركات التجارة الإلكترونية سرعة التسجيل وفتح ملف ضريبي

منى عبدالباري 12:58 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

المالية: تسريع وتيرة تحديث وميكنة المنظومة الجمركية وفقا للتوجيهات الرئاسية

منى عبدالباري 12:35 م, الأربعاء, 28 يوليو 21