التموين تعلن طرح ممارسة دولية لشراء قمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين عن طرح ممارسة دولية لشراء القمح ويتم تلقي العروض خلال يوم غدًا الثلاثاء 2 مايو 2023.

وأضافت الهيئة أن العروض ستقدم على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون الشحن بين 10إلي 30 يونيو، أو 1إلي 20 يوليو.

وفي نفس السياق، مازال محصول القمح المحلي يتم استلامه من المزارعين المحليين، وتم استلام حتي الان ما يقرب من 450 ألف طن قمح من محافظات الصعيد والدلتا.

ويتم توريد أردب القمح بسعر يتراوح من 1400 إلي 1500 جنيهًا، وذلك طبقًا لمتوسط سعر الاردب العالمي.