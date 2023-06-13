«التموين» تعلن طرح رءوس ماشية ولحوم من 6 دول بينها 4 أفريقية.. تعرف على الموعد والأسعار

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات ضخمة من رءوس الماشية “أبقار وأغنام” تصل إلى 20 ألف رأس، ونحو 11 ألف طن من اللحوم الطازجة والمجمَّدة والمبرَّدة من 6 دول هي: السودان، وجيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا، والبرازيل، والهند.

وجاءت تلك الكميات من خلال التعاقدات التي أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة؛ بهدف طرحها للمواطنين، خلال عيد الأضحى المبارك، عبر 1350 منفذًا تابعًا لشركات المجمعات الاستهلاكية، وشوادر شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وتنوعت الكميات التي تم استيرادها من الـ6 دول السالف ذكرها، كالتالي: 10 آلاف رأس ماشية من السودان، 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي، 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا، 5 آلاف ذبيحة ضاني مبرَّدة من أوغندا، 5 آلاف طن لحوم برازيلي مجمدة، 1000 طن لحوم مجمدة هندية.

أسعار اللحوم المستوردة في منافذ التموين

سعر كيلو اللحم السوداني 195 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الجيبوتي 195 جنيهًا

سعر كيلو اللحم التنزاني 195 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الأوغندي 195 جنيهًا

سعر كيلو اللحم البرازيلي 160 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الهندي 130 جنيهًا

موعد طرح اللحوم المستوردة في منافذ التموين

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح تلك الكميات من اللحوم المستوردة للمواطنين عبر المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، في الأسبوع الثالث من شهر يونيو الحالي؛ أي قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع واحد.

حيث يتمّ ضخّها في الفروع الاستهلاكية التي تتوافر بها أقسام الجزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة نسبيًّا عن مثيلاتها في السوق المحلية.