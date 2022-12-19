«التموين» تعلن حصاد 2022 في الشركات التابعة لـ «القابضة الغذائية»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حصاد شركاتها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في عام 2022، والتي شملت المجمعات الاستهلاكية والصوامع والتخزين، وقها وادفينا.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

تم تطوير عدد ( 494 ) مجمعا استهلاكيا خلال عام 2022 وتكلفة تطويرها 260 مليون جنيه.

يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال آخر ثلاث سنوات ( 2020: 2022 ) عدد ( 574 ) مجمعا استهلاكيا بتكلفة تقدر بـ 335.386 مليون جنيه.

مجال الصوامع والتخزين

تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.5) مليون طن بدلا من (1.2) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.

تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.

يتم زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن إلى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

فيما يتعلق بدمج شركتي قها وادفينا

بناء على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 10 مليارات جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة1%.

وقد تم استلام موقع المشروع بمدينة السادات بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 120 فدانا وتم تسليم الموقع للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات للبدء في الإنشاءات تحت إشراف الإستشاري العام للمشروع شركة سيجمان للاستشارات الهندسية والتي قامت بجلب عروض خطوط الإنتاج للمجمع الصناعي.

بالإضافة إلي: وحدات المعامل وضبط الجودة، معامل اختبار صلاحية المواد الخام- معامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائي – البحوث والتطوير ،وحدات المرافق الصناعية وتشمل : الغلايات – وحدة معالجة وتنقية المياه – أبراج التبريد-وحدة معالجة الصرف وتدوير المياه – وحدات المبردات والمثلجات بالإضافة إلى وحدات الغازات الصناعية وتشمل : وحدة الهواء المضغوط/ وحدة غاز النيتروجين (لمنع اكسدة المنتج)/ وحدة توليد الاوزون (للتعقيم).

وتم وضع القواعد الخرسانية لعدد 4 مصانع وعدد 1 مخزن عمومي، إضافة إلى الأسوار والبوابات وجار أعمال حفر لقواعد المبني الإداري ، كما تم طرح 6 مناقصات عالمية لتوريد آلات ومعدات 6 مصانع لاتخاذ الإجراءات للتعاقد مع الموردين الأجانب للتعاقد على تلك المعدات.