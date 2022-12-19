«التموين» تعلن حصاد قطاع التجارة الداخلية خلال 2022

أعلنت وزارة التموين في بيان اليوم، عن حصاد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وذلك خلال عام 2022، والذي شمل المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية.

المناطق اللوجستية والتجارية / السلاسل التجارية

جار إنشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية / سلاسل تجارية في 14 محافظة بحجم استثمارات يصل إلى 39.767 مليار جنيه توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها أو تشغيلها خلال عام 2022 وتكلفتها:

دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه.

دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه.

جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات.

جار استكمال عدد (5 ) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

حجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة:

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزية بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزية متطورة تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى المحافظات.

عدد المستودعات الاستراتيجية التي تم إنشاؤها هذا العام لتأمين المخزون:

تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات ( الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر ).

تم التعاقد بتاريخ 18/9/2022 وتسليم عدد ( 3 ) مواقع للمستثمرين ( الأقصر – الفيوم – السويس) وجار الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية، وتصل تكلفة المستودع الواحد تقريبا إلى 1.2 مليار جنيه.