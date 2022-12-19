«التموين» تعلن حصادها في تطوير المكاتب التابعة ومشروع جمعيتي خلال 2022

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصاد تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين المطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال عام 2022، وتم تطوير عدد 50 مركز خدمة ليصبح ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين عدد 375 مركز خدمة مطور.

ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل لما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم، إضافة الى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 333 ) مجمعا خدميا حكوميا موحدا على مستوى الجمهورية تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” المرحلة الأولى.

مشروع جمعيتي

تم افتتاح عدد ( 940 ) منفذا جديدا خلال عام 2022 يوفر عدد ( 2820 ) فرصة عمل مباشرة وعدد ( 1880 ) فرصة عمل غير مباشرة.

ويصبح ما تم افتتاحه من منافذ جمعيتي حتى الآن عدد ( 7658 ) منفذا توفر عدد ( 22974) فرصة عمل مباشرة وعدد ( 15316 ) فرصة عمل غير مباشرة.

مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة

تم الانتهاء من المرحلة السادسة من المشروع بإجمالي تسليم 128 سيارة حمولة 1 طن وتم توفير ما يقرب من 256 فرصة عمل مباشرة.

جار تسليم عدد 6 سيارات ليصبح الإجمالي 134 سيارة حمولة 1 طن.