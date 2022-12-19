التموين تعلن تشكيل واختصاصات لجنة إدارة مشروع تطوير ورش ومصانع المشغولات الذهبية 

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية واختصاصات اللجنة.

وذلك برئاسة لواء أ.ح أحمد محمود سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات و الموازين، وضمت اللجنة عضوية المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام لغرف التجارية، واحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ومحمد اسامة مدير ادارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وايهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات.

وتختص اللجنة بتحديد شروط الختيار والتقييم للمصانع المتقدمه للحصول علي التمويل المقرر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم مصانع وورش المجوهرات واختيار أنسب 25 مشروع من المتقدمين للاستفادة من التمويل.

وإعداد قائمة باسماء تجار الذهب المرشحين لتوريد الخام تمهيدا لإصدار الجهارز لشيكات التمويل لصالحهم، وذلك من الأسماء المدرجة لدى مصلحة الدمغة والموازين، كما تتضمن اختصاصات اللجنة الإشراف العام على أعمال اللجنة الفنية وحتى نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات والإيجابيات للعرض على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وذلك تمهيدا لتنفيذ مراحل أخرى، على أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل 15 يوما أو كلما اقتضت الضرورة، بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام على أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح وإعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخرى على أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل 15 يوما أو كلما اقتضت الضرورة بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور.