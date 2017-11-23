التموين تعلن بدء معاينات منافذ المتقدمين لمشروع جمعيتي

محمد مجدي كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمنفذة لمشروع جمعيتى، بالبدء في معاينة مواقع ومنافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي، التى…

محمد مجدي

كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمنفذة لمشروع جمعيتى، بالبدء في معاينة مواقع ومنافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي، التى تشمل مخطط لفتح 1200 منفذ بالمرحلة الثانية.

ووضعت اللجنة الدائمة لمشروع جميعتي بالشركة القابضة، بناءً على توجيهات الوزير، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية بهدف ضمان تساوي الفرص والشفافية فى التعامل مع كافة طلبات المتقدمين.



وتضمنت الضوابط التي أقرتها اللجنة ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، المصرية والعامة، على ألا تقل مساحة المنفذ عن 30 مترًا، ولا تقل المسافة بين المنفذ وأقرب منفذ آخر عن 500 متر، واستيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و45 سنة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تحقق معايير المساواة بين المتقدمين.

وقال المصيلحي، إن النجاح المحقق بالمشروع فى مرحلته الأولى، وارتفاع حجم المبيعات لأصحاب المنافذ، مع الإقبال الشديد على فتح المنافذ دفع الوزارة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع.



وأضاف المصيلحي، أن عدد المنافذ التي تعمل حاليًا وصل إلى 2800 منفذ، وما يقرب من 200 منفذ تحت التشطيب على أن يكون عدد الفروع التي دخلت الخدمة 3 آلاف منفذ حتى بداية العام، يتم من خلالها صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمواطنين، ويسمح بتسوق كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية من خلالها.