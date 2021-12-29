التموين تعلن أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة اسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير القادم 2022 والتي تضم 28 سلعة متنوعة ما بين بقوليات و غذائية وغير غذائية واستهلاكية ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية.

و يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2022/2021 ما يقرب من 87 مليار جنيه ، وذلك لمنظومتي السلع التموينية والخبز المدعم .

و يستفيد من منظومة السلع التموينية نحو 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم 71 مليون مواطن .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن زيادة سعر السكر التمويني الي 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه بداية من يناير القادم.