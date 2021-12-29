اقتصاد وأسواق

التموين تعلن أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022

القائمة تضم 28 سلعة متنوعة
محمد مجدي 9:36 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 9:36 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة اسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير القادم 2022 والتي تضم 28 سلعة متنوعة ما بين بقوليات و غذائية وغير غذائية واستهلاكية ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية.

و يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2022/2021 ما يقرب من 87 مليار جنيه ، وذلك لمنظومتي السلع التموينية والخبز المدعم .

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و يستفيد من منظومة السلع التموينية نحو 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم 71 مليون مواطن .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن زيادة سعر السكر التمويني الي 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه بداية من يناير القادم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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