«التموين» تعقد حلقة نقاشية مع طلاب جامعة بني سويف

عقد أحمد كمال ، معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، مقابلة بحثية وحلقة نقاشية موسعة مع مجموعة من طلاب نشاطي المشروع المتكامل لإعداد باحث و نموذج المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف.

وذلك تحت إشراف الدكتورة الشيماء عبد السلام، عضو هيئة التدريس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف والمشرف الأكاديمي للنشاطين السالف ذكرهما.

وتناولت المقابلة موضوع رئيسي وهو دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحفاظ على توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق بما يحقق الأمن والاستقرار الغذائي للمجتمع المصري.

و أوضحت وزارة التموين في بيان اليوم أنه قد تم الاستماع إلى كافة أسئلة الطلاب التي تم طرحها، وقام الأستاذ أحمد كمال بالإجابة على جميع الأسئلة المطروحة من الطلاب والتي دارت في مجملها حول توضيح حجم الدعم المُقدم من قبل الدولة للمواطنين وتوضيح تعامل الوزارة مع المخابز ومحال بقالة التموين وفروع مشروع جمعيتي.

بالإضافة لتوضيح حجم الإنفاق العام من جانب الدولة في هذا الإطار، وأبرز دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة.

وتوضيح أهم مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية، و السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالوزارة وأهمية توضيحها إعلاميًا للرأي العام.

ودور الوزارة في ضبط أسعار السلع بالأسواق وشدد على الدور الرقابي والتنموي الذي تلعبه الوزارة في ضبط الأسعار في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.

وأثنى الطلاب على المقابلة ومدى استفادتهم منها إذ شهدت نهاية اللقاء تكريم جميع الطلاب المشاركين في المقابلة وتوزيع الشهادات عليهم وهم الطلاب الآتي أسماؤهم: محمد منتصر أنور محمود ، محمد عاطف أمام ، رضوي محمد كمال ، ولاء عوض سيد ، و يوسف أيمن محمد دقدق ، و أحمد علي حسن ، و عمر احمد عمر، و ياسين أحمد عبد البديع.