التموين: تعديل مواعيد صرف السلع التموينية من 9 صباحاً الي 9 مساءا

بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرف سلع شهر سبتمبر ، متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولي بالرعاية من لاصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 اشهر ، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.

وقال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الدولة تسعي لدعم المواطنين الاكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة من خلال توفير السلع وزيادة قيمة الدعم المقدم لهم عبر بطاقات التموين

واضاف خلال جولة علي إحدى منافذ صرف السلع التموينية بمحافظة الجيزة بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين، أنه يتم الصرف الحصة الشهرية من المقررات التموينية لصالح 46 مليون مواطن، مضاف إليها الحزمة الاستثنائية للفئات المستهدفة والتي يبلغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي 9.1 مليون بطاقة.

وأكد أن جميع منافذ صرف السلع التموينية تعمل من الساعة 9 صباحا وحتي 9 مساءا، لتلبية احتياجات المواطنين لضمان عدم التزاحم من اصحاب البطاقات سواء كان الصرف بالقيمة الأساسية أو بالزيادة الجديدة.

وأوضح أن المواطن يستطيع معرفة استحقاقه للدعم الاستثنائي من خلال بون صرف الخبز، حيث يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسر بكل بطاقة تموينية.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة إلي انه تم إتاحة 29 صنفا من السلع الأساسية ضمن مقررات شهر سبتمبر بعد أضاف 5 أصناف جديدة .

وقال أنه تم تحديد الأسر المستحقة للحزمة الاجتماعية الإضافية من خلال لجنه مشكلة ضمت وزارت التموين والمالية و التضامن والرقابة الإدارية.

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هناك مخزونا كبيرا من السلع التموينية والأساسية يكفى 3 أشهر ، حيث يتم زيادة معدلات الضخ لدي البقاليين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وفروع الجملة لتغطية زيادة الطلب علي السلع من المواطنين .