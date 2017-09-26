التموين: تعديل منظومة صرف الخبز المدعم

محمد مجدىقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية. وقالت الوزارة في بيان منذ قليل إن ذلك يأتي لمنع التلاعب حيث تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكث

محمد مجدى

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية.



وقالت الوزارة في بيان منذ قليل إن ذلك يأتي لمنع التلاعب حيث تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة خاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 شهور، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالى.

