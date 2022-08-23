«التموين» تعتزم إقامة مكاتب سجل مطور فى بنوك مصر والزراعى والأهلى

يخطط جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، لتوقيع اتفاقيات مع بنوك «مصر» و«الزراعى» و«الأهلى» لإقامة مكاتب سجل تجارى مطور داخل فروعها.

وقال العميد وليد سيف، نائب رئيس الجهاز – فى تصريح خاص لـ «المال» أمس على هامش توقيع اتفاقية مع بنك «CIB» لإقامة مكتب سجل تجارى مطور بفرعه فى عباس العقاد – إن هذه الخطة جاءت بعد نجاح التجربة مع عدد من البنوك العاملة فى مصر ومنها الإسكندرية والقاهرة.

وأشار إلى أنه من المقرر إقامة 4 مكاتب أخرى فى بعض الفروع التابعة لـ «CIB» خلال المرحلة المقبلة، وستكون خارج القاهرة وتحديدا فى المحافظات والمناطق التى لاتوجد بها تغطية بمكاتب السجل التجارى المطور .

كان الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال لـ «المال» فى تصريحات سابقة، أن المكاتب تقدم 13 خدمة سجل تجارى منها التجديد العادى والمضاعف لقيد شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والتأشير بقيد فرع للمنشآت الفردية. وتشمل الخدمات أيضا التأشير بقيد فرع لشركات الأشخاص والأموال أو الجمعيات أو الشركات الأجنبية، وللمنشآت الفردية ولشركات الأشخاص، ولكيانات الأموال أو الجمعيات أو الشركات الأجنبية