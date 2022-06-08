التموين: تطوير 6 مطاحن وإنشاء 6 صوامع حقلية وتنفيذ 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم منذ عام 2014 وحتى 2022 ، تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات المطاحن، والصوامع الحقلية، والمناطق التجارية واللوجستية، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة العمل بها.

وأوضحت التموين في بيان اليوم، من خلال المركز الإعلامي للوزارة أنه تم في مشروع تطوير شركات المطاحن ، تنفيذ وتطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنية، وتم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

وفي إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية جاري انشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي اكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة اعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الاسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي المشروع القومي للصوامع تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وجارٍ تنفيذ عدد 6 صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية ، المنوفية ، المنيا ، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.