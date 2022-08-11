التموين تطلق الأوكازيون الصيفى بتخفيضات تصل إلى %50 ..وتشديد الرقابة لمنع التلاعب

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تصفيات الأوكازيون الصيفى الثانى أمس الإثنين 8 أغسطس ولمدة شهر كامل فى جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة المحال التجارية بالقطاعات الحكومية والاستثمارية والخاصة، وذلك بتخفيضات تصل إلى %30، وفى بعض المحال تصل إلى %50.

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» إنه تم مشاركة أكثر من 1000 محل تجارى فى محافظات مصر فى الأوكازيون، بعد تقدمهم بطلبات المشاركة إلى مديريات التموين بتلك المحافظات.

وأضاف كمال أن الغرض من عمل التصفية الثانية للأوكازيون الصيفى هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وزيادة المبيعات لدى مختلف القطاعات التجارية.

وأوضح أنه من المتوقع إرتفاع عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون ليس فقط فى قطاع الملابس بل فى المنتجات والمصنوعات الجلدية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات المنزلية والمكتبية.

من جهته، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يتم تشديد الرقابة على جميع المحال المشاركة فى الأوكازيون، والتأكد من صحة التخفيضات التى يتم الإعلان عنها.

وأضاف خليل أنه يتم أيضًا التأكد من عدم الإعلان عن عروض وتخفيضات وهمية ، أو سلع رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية، مشددًا على توقيع عقوبة مالية على المحال التجارية التى تُعلن عن تخفيضات دون الحصول على تصريح من مديرية التموين التابع لها.

وطالب خليل المواطنين بالإبلاغ فورًا عند التعرض لأى نوع من أنواع الغش التجارى خلال التسوق بالأوكازيون الصيفى من خلال الرقم 16528 الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار خليل إلى أنه يمكن أيضًا التقدم بشكوى ضد المخالفين فى الأوكازيون، وذلك لدى جهاز حماية المستهلك، أو التوجه لأقرب مكتب بريد، وملء استمارة شكوى مجانية، وإرسالها إلى وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك.

وأوضح أنه يجب عند تقديم شكوى توافر عدد من البيانات وهى فاتورة الشراء من المحل التجارى فى المشكو فيه مع بيانات الشاكى.

وطالب المواطنين عند شراء أى سلعة فى التخفيضات الحالية بالأوكازيون الجارى التأكد من أن المحل التجارى يُعلن عن تخفيضات حقيقية وليست وهمية، موضحًا أن المحل التجارى المشارك رسميًّا فى الأوكازيون يقوم بعرض صورة من تصريح المشاركة فى مكان ظاهر للمستهلكين.