التموين تطلب من الغرف قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا

محمد مجدي:طلبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعداد قائمة مفصلة بأهم السلع الأكثر استهلاكا، واقبالا من المستهلكين.وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه من المقرر تقد

محمد مجدي:

طلبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعداد قائمة مفصلة بأهم السلع الأكثر استهلاكا، واقبالا من المستهلكين.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه من المقرر تقديم القائمة خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف أن الغرض منها هو التعرف على أكثر السلع استهلاكا، قبل إضافة سلع جديدة على قائمة المقررات التموينية، بهدف خدمة المواطن بعد زيادة الدعم إلى 50 جنيهاً للفرد، بدلا من 21 جنيهاً.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كان قد قرر فى إبريل الماضى، زيادة عدد المقررات التموينية من 3 سلع فقط، هى السكر والأرز والزيت، ومن المقرر أن يصل عدد السلع إلى 20 سلعة متنوعة، بينها المسلى، والشاى، والمكرونة، والعدس، والفول، والصلصة، والجبنة، وصابون غسيل، وصابون تواليت، ومرقة دجاج، وكلور، ومربى، وتونة، بخلاف السلع الثلاثة الأساسية.

فى حين قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، أن الأهم من زيادة عدد السلع، هو طرح سلع معروفة ومطلوبة للمستفيدين من الدعم الحكومى.

وأكد لـ«المال» أن أكثر من 80 % من المستفيدين من الدعم التموينى يعزفون عن أغلب السلع المطروحة على البطاقات التموينية، لعدم معرفتهم بالأنواع التى يتم طرحها.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومى يصل إلى 70 مليون مواطن، مقيدين على 19 مليون بطاقة تموينية، يصرفون سلع تموينية وخبز مدعم، من 30 ألف بقال تموينى، وعدد 28 ألف مخبز بلدى مدعم.

وارتفع الدعم الحكومى لوزارة التموين، فى الميزانية للعام المالى 2017 ـ 2018 ليصل إلى 85 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه، العام المالى الماضى.

