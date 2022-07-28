«التموين» تطرح 50 ألف طبق بيض بالمجمعات الاستهلاكية

أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم حتى الآن طرح ما يزيد على 50 ألف طبق بيض أبيض، من خلال الاتحاد الداجنى لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة، وذلك فى فروع المجمعات الاستهلاكية، التى يصل عددها إلى 1500 فرع على مستوى الجمهورية.

وقالت المصادر لـ«المال» أن تلك الكميات يتم طرحها بشكل يومى فى فروع شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية بسعر 62 جنيهًا لطبق البيض الواحد، وذلك فى محاولة من الحكومة لتخفيف حدة ارتفاع سعر بيض المائدة فى السوق المحلية على المستهلكين.

وأوضحت أن تلك الكميات التى يتم طرحها هى نتاج اتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والاتحاد الداجني، بعدما وصل سعر طبق البيض فى المحال التجارية من 75 جنيها إلى 85 جنيهًا.

وكان أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، قد أكد لـ«المال» أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض يوميًا فى فروع المجمعات الاستهلاكية، والبالغ عددها 400 فرع.

وقال «حواش» إن تلك الكميات التى يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريللا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، تتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام، مضيفًا أن وزير التموين يتابع يوميًا عمليات طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين ومعاون الوزير، أن حصة كل فرع استهلاكى تتراوح من 300 إلى 1500 طبق بيض، وذلك بحسب الكثافة السكانية بجوار كل منفذ.