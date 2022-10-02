التموين تطرح 3 فرص استثمارية بقطاع الزيوت بتكلفة 321 مليون دولار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات الزيوت بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 321 مليون دولار.

وقال مهند طه مستشار بالمكتب الاستشاري بي دي او للاستشارات الفنية، أنه تم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 الف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطلاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروض طويلة الأجل .

وأضاف الفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 ألف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا.

وأشار طه إلى أن الطاقة الإنتاجية للخط في اليوم 400 طن، بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة في اليوم 800 طن، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 48 مليون دولار.

وتابع طه أن المنطقة الثالثة في سوهاج على مساحة 120 الف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 مليون دولار