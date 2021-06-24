«التموين» تطرح 21 فرصة استثمارية فى 5 محافظات

تطرح اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 21 فرصة استثمارية فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والأسكندرية والمنيا، ضمن المزايدة العلنية رقم 1 لسنة 2021.

وحصلت «المال» على نسخة من تلك الفرص الاستثمارية والتى قال عنها مصدر فى اللجنة لـ «المال»، أنه سيتم طرحها على الشركات التجارية والإنتاجية واللوجستية.

وأكد المصدر أنه تم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وكذلك الرد على الاستفسارات يوم 9 يونيو الجارى، ومن المقرر عقد جلسة المزايدة العلنية يوم 27 من الشهر الحالى.

وتتضمن تلك الفرص 3 محلات إدارية تجارية بمدينة نصر فى محافظة القاهرة، بمساحة إجمالية 341.28 متر لمدة 7 سنوات بنظام الايجار، وفى منطقة شبرا دور إدارى بمساحة 199 متراً، وغرفة بالمخزن بمساحة 15 متر مربع، وغرفة أخرى بمخزن مساحة 30 متراً بمدة ايجارية 3 سنوات.

وفى محافظة القليوبية تم طرح مخزن فى مسطرد بمدة 5 سنوات إيجار، و3 باكية مساحة الباكية الواحدة 36.60 متر، و2 باكية بإجمالى مساحة 84 متراً.

وفى محافظة الإسكندرية تم طرح مخزن بالعامرية على مساحة 197.24 متر بمدة للايجار 5 سنوات، إضافة إلى شقة مصيف بمساحة 97 متراً بشاطئ النخيل بمدة إيجار 3 سنوات.

كذلك تم طرح 6 منافذ تموينية ثابتة بحق انتفاع يصل الى 9 سنوات.

وتلك المنافذة موزعة كالتالى: منفذ مسرة شبرا بالقاهرة بمساحة 15.90 متر ملحق به مخزنين بمساحة 26.44 متر وحجرة أرشيف مساحة 4.2 متر + حجرة منافع بمساحة 15.30 متر، ومنفذ 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة بمساحة 16.46متر ملحق به مخزن بمساحة 7.41 متر.

وفى محافظة القليوبية تم طرح منفذ العبور 1 بمساحة 42.1 متر، ومنفذ العبور 2 بمساحة 28.15 متر ملحق به مخزن بمساحة 8.84 متر، ومنفذ بنها بمساحة 40.18 متر ملحق به مخزن بمساحة 9.73 متر. بينما تم طرح منفذ فى محافظة المنيا بمساحة 34.74 متر ملحق به مخزن بمساحة 8.78 متر ومدخل وطرقة بمساحة إجمالية 21.37 متر