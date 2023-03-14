«التموين» تطرح 11 نوعا من الأسماك المجمدة في معرض «أهلا رمضان» الرئيسي

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية للحوم والدواجن عدد كبير من أنواع الأسماك المجمدة، في معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر والذي افتتحه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمشاركة الدكتور على المصيلحي وزير التموين وقيادات الوزارة واتحاد الغرف التجارية.

كما قامت الشركة المصرية للحوم والدواجن، بطرح اللحوم السودانية الطازجة، والفراخ البرازيلي المجمدة ، إضافة إلي نوعين من الفراخ البلدي المجمدة وهما الوطنية ، وشهد.

وقامت “المال” بجولة داخل ركن الشركة المصرية للحوم والدواجن والتي طرحت 11 نوعًا من الأسماك المجمدة.

أسعار اللحوم والدواجن والاسماك في معرض أهلا رمضان

اللحوم السودانية الطازجة وزن 1 كيلو بسعر 165 جنيها

دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها

دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها

رنجة درجة اولي بسعر وزن 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا

فيليه باسا احمر وزن 1 كيلو بسعر 75 جنيها

فيليه باسا أبيض وزن 1 كيلو بسعر 95 جنيها

جمبري بقشر 20/30 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيها

جمبري لحم 41/50 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيها

جمبري لحم 31/40 وزن 1 كيلو بسعر 325 جنيها

جمبري لحم 26/30 وزن 1 كيلو بسعر 335 جنيها

جمبري لحم 26/25 وزن 1 كيلو بسعر 345 جنيها

كاليماري وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا

ماكريل وزن 1 كيلو بسعر 85 جنيها

علبة شوربة سي فود بسعر 70 جنيهًا

ويفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر أبوابه للجمهور غدا الأربعاء 15-3-2023، ويستمر لمدة أسبوع.