اقتصاد وأسواق

«التموين» تطرح منطقتين لوجستيتين بجمصة على المستثمرين العام المقبل

دايره : افتتاح منطقة طلخا 2023
محمد مجدي 8:13 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21 8:13 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

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تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح فرص جديدة على المستثمرين لإقامة منطقتين لوجستيتين بمحافظة الدقهلية مطلع العام المقبل.

وقال السيد دايره، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية – فى تصريحات لـ «المال» على هامش جولة تفقدية بالمحافظة أمس – إن المنطقتين ستكونان على الطريق الدولى بمنطقة جمصة، مشيرا إلى أنه جار اختيار قطع الأراضى المناسبة لهما، وتحديد التكلفة الاستثمارية حتى تكون جاهزة للعرض على المستثمرين.

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 وحول تطورات إنشاء المنطقة اللوجستية فى طلخا، والتى وضع وزير التموين حجر الأساس لها مؤخرا، قال دايره إنه تم الانتهاء من توصيل المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمنطقة اللوجستية بطلخا، ومستهدف افتتاحها فى بداية 2023.

يشار إلى أن المنطقة اللوجستية فى طلخا تتضمن مناطق تجارية وإدارية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق على مساحة 46 فدانا.

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وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه، ترتفع إلى 2 مليار جنيه مع الانتهاء من المرحلة الثانية.

وأضاف «دايره» أنه يتم حاليا العمل على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى.

يذكر أن «التموين» تستهدف التوسع فى إقامة المناطق اللوجستية والمناطق التجارية، إذ نفذت أكثر من 18 مشروعا على مستوى 11 محافظة بقيمة 49 مليار جنيه، وتخطط لتنفيذ أكثر من مشروع جديد خلال الفترة المقبلة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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