اقتصاد وأسواق

التموين تطرح مناقصة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح

للشحن في الفترة من 12 إلى 22 يوليو
المال - خاص 12:11 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20 12:11 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة يوم الثلاثاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، بحسب رويترز.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء. وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه.

وستدفع الهيئة ثمن القمح بموجب نظام الدفع المؤجل لمدة 180 يوما.

وفي مناقصتها الدولية السابقة التي أصدرتها في الثاني من يونيو ، اشترت الهيئة 120 ألف طن من القمح الأوكراني للشحن في الفترة من 10 إلى 25 يوليو.

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بقلم المال - خاص

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