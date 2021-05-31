التموين تطرح مناقصة توريد 10 آلاف طن زيت خليط

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة على الشركات المقيدة بالقابضة لتوريد كميات كبيرة من زيت الخليط.

وقالت مصادر حكومية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «المال» أن الكميات تصل إلى 10 آلاف طن زيت خليط زنة 800 مللى، ويتم التوريد لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وشركتى العامة لتجارة الجملة.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتبعها 5 شركات سلع غذائية وهى الأهرام،والنيل، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية والعامة لتجارة الجملة.

مصادر: استمرار بحث الأسعار مع الشركات الموردة

واضافت أنه سيتم التعاقد مع الشركات الموردة من خلال لجنة الشراء المباشر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوريدها فى مخازن شركات السلع فور استلام الكميات من الموردين، ومن ثم طرحها على منافذ البيع.

وأشارت إلى تلقى العروض الفنية والمالية للشركة خلال الأسبوع المقبل، وأنه عند التوافق على الأسعار المناسبة يتم التعاقد فورا مع الموردين.

وفى سياق متصل أكدت المصادر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مازال يبحث مع شركات الزيوت المحلية التى تقوم بتوريد الزيت لصالح وزارة التموين، بتحديد سعر بيع الزيت التموينى على البطاقة التموينية، فى ظل ارتفاع سعر بيع اللتر فى السوق المحلية.

يشار إلى أنه يتم طرح لتر الزيت التموينى على البطاقة التموينية بسعر 17 جنيه، وهو أقل سعر فى السوق مقارنة بباقى الأصناف، التى تبدأ من 19 جنيها حتى 27 جنيها.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فى تصريحات سابقة أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيوت يكفى حتى 4 شهور ونصف شهر، موضحا أنه يتم استيراد الزيت الخام من دول البحر الأسود، ليتم تكريره فى السوق المحلية. واضاف المصيلحى، أنه يتم شراء طن بذرة عباد الشمس من المزارعين بسعر 10 آلاف و500 جنيه، كما يتم العمل على زيادة المساحة المنزرعة فى السودان بالمحاصيل الزيتية لمصر مقابل حصول السودانيين على محاصيل أخرى مصرية عن طريق التبادل.