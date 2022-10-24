«التموين» تطرح مناقصة استيراد 50 ألف طن سكر قصب خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين 24/10/2022، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت “التموين”، في بيان، اليوم، إن فترة التوريد، خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2022، و/ أو من 16 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2022، حسب رغبة البائع.

وأوضحت “التموين”: على أن يقدم المورّد سعر العرض على أساس At Sight، على أساس السداد بتسهيلات مورّدين 180 يومًا، وتختار الهيئة العامة للسلع التموينية ما يناسبها.

ولفتت “التموين” إلى أن كل الشروط المالية والتجارية والفنية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات؛ والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية.

وسيكون تقديم العروض يوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الهيئة العامة للسلع التمويينة.