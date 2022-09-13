التموين تطرح لحوم بلدية بسعر 145 جنيه للكيلو

كشف احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان وزارة التموين تطرح خلال الفترة المقبلة اللحوم البلدية و منتجات اللحوم الطازجة بسعر 145 جنية مع استمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة السوداني بسعر 115 جنية، اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

واضاف في تصريحات صحفية اليوم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت خلال أغسطس الماضي بتخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة مرتين ، حيث تم تخفيضها إلى سعر 79 جنيها في المرة الأولي ، ثم قامت بتخفيضها للمرة الثانية ليصبح سعر الكيلو 72 جنيه بدلا من 79 جنيه .

وأشار إلى أن مصر لديها تعاقد لمدة 16 شهر على اللحوم السوداني ، إلى جانب وجود احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لـ 6 شهور.

وأوضح أن مصر تمتلك شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية ، وتزداد فرصة استيرادها في الشتاء بسبب الفقد الذي يحدث في هذه الفترة ، ومصر تمتلك احتياطي من الدواجن المجمدة يكفي لـ 7.9 شهر .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ اللحوم ومنتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بشكل مستمر، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كانت شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، قد أعلنت استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، مع ضخ كميات كبيرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم تحركها.

وبحسب نشرة شعبة القصابين عن اسعار اللحوم في السوق ، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 160 و 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز ما بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها و97 جنيها.