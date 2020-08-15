«التموين» تطرح فرصًا استثمارية جديدة لإنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع الأساسية‪

‏‪‪‬‬أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الحالى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

‏‪‪صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، وجارٍ طرحها على كبار المطورين وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مستودع استراتيجي، بإجمالي تكلفة تقدر بـ21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات.

وقال المصيلحى في بيان اليوم إن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر.‪

ووجه “المصيلحىُ ” بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل والمجمدات والمبردات، إلى جانب السلع الاساسية الاخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وادارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة‪.‬

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية، وذلك كشبكة ضمان لدعم وامداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية.

لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية، أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلى المخازن التعبوية، إضافة إلى إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذه المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية.

وأضاف عشماوى انه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الحالى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل “الأقصر والفيوم” وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وايضاً بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس.

وأوضح عشماوي أن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدانا الى 100 فدان وفقًا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به، على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرى تباعاً في المرحلة الثانية.

كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق الذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بامداد ما يقرب من 4 محافظات محورية.

وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية امنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.

وقد قامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية.

وانتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.

الجدير بالذكر ان جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي او من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.

وقد تم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة.

كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة، وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي ‪Food Security Index‬ ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لانشاء بورصات سلعية حاضرة.

وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف الي ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33٪؜ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019 /2020.