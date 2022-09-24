«التموين» تطرح علب حلوى المولد النبوي من 70 إلى 165 جنيها

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية حلاوة المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للشركتين العامة والجملة التابعة للوزارة خلال ساعات بأسعار تنافسية عن السوق الحر بنحو 25% .

وقال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه تم استخدام خامات عالية الجودة في صناعة حلوى المولد، وأن جميع الخامات المستخدمة محلية الصنع بنسبة 100%، حيث يتم إنتاج الحلوى بجودة عالية وفقا للمواصفات القياسية.

وأضاف أنه ليس هناك مخزون راكد في حلوى المولد من العام الماضي، مؤكدة أنها جميعها طازجة حديثة الصنع.

وأكد فكري أن أسعار حلوى المولد تبدأ من 70 جنيها للكيلو، موضحا أنه ليس هناك قرار بإمكانية صرف حلوى المولد ضمن سلع فرق نقاط الخبز.

وجاءت أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، كالآتي:

علبة الحلوى كيلو فاخر 70 جنيها

علبة الحلوى 2 كيلو جرام فاخرة 145 جنيها

علبة كيلو حلوى سادة لوكس 70 جنيها

علبة 2 كيلو حلوى سادة لوكس 135 جنيها

علبة 2 كيلو جرام لوكس باغ 145 جنيها

علبة لوكس 2 كيلو جرام 140 جنيها

علبة 1 كيلو جرام لوكس 90 جنيها

علبة 1 كيلو جرام ممتازة 75 جنيها

علية كيلو ونصف جرام 105 جنيهات

علبة 2 كيلو جرام ممتازة 140 جنيها

علبة 2 كيلو جرام لوكس 165 جنيها

علبة حلاوة مصر الصعيدي 2 كيلو جرام 160 جنيها