التموين تطرح دفعة دواجن مجمدة ثالثة فى مارس

محمد مجدىتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح دفعة جديدة من الدواجن المجمدة المستوردة من فرنسا، خلال مارس المقبل، بحسب تأكيدات لـ «المال» من مصدر حكومى.وطرحت الوزارة أول أمس، الدفعة الثانية من الدواجن المجمدة، تضم شحنات مستوردة أوكرانية «أوكرانين تشيكن»، بفروع المج

محمد مجدى

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح دفعة جديدة من الدواجن المجمدة المستوردة من فرنسا، خلال مارس المقبل، بحسب تأكيدات لـ «المال» من مصدر حكومى.

وطرحت الوزارة أول أمس، الدفعة الثانية من الدواجن المجمدة، تضم شحنات مستوردة أوكرانية «أوكرانين تشيكن»، بفروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار تتراوح بين «15.5 – 17» جنيهاً للكيلو، وكانت مثيلتها البرازيلية قد طرحت مؤخراً، بسعر 17 جنيهاً.

وأوضح المصدر أن الوزارة حصلت من جهاز المشروعات الوطنية على ما يقرب من «3.5 – 4» ألاف طن دواجن أوكرانية، ليتم طرحها بالمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كانت وزارة التموين، قد طرحت بداية الشهر الجارى، أول دفعة دواجن مجمدة، مستوردة من البرازيل، تنتهى صلاحيتها نهاية فبراير الجارى، بسعر 17 جنيهًا للكيلو، وذلك فى السلاسل الحكومية، والمنافذ الثابتة.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه تم طرح نوعين من الدواجن الأوكرانية، الأول وزن 900 جرام، بسعر15.5 جنيه، والثانى 1 كيلو، بسعر 17 جنيهًا، تحت اسم «أوكرانين تشيكن».

وخلال جولة لـ«المال»، على المجمعات الإستهلاكية، تبين أن تلك الدواجن مدون على غلافها، تاريخ انتهاء صلاحيتها فى 20 مارس 2018، وتاريخ الإنتاج 21 مارس 2017.