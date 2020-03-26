«التموين» تطرح «الياميش» فى المجمعات الاستهلاكية قبل الموعد

أكدت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت طرح ياميش رمضان، فى المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، بكميات متفاوتة فى كل فرع، تتراوح ما بين 80 إلى 150 كيلو.

وقالت المصادر إنه تم طرح التين السورى زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيها، ولفة قمر الدين المصرى بـ 26 جنيها، وكيلو الكاجو بـ 230 ، وكيلو الفستق المحمص 285، وكيلو القراصيا 55.

وأضافت، أنه تم طرح كيلو المشمشية التركى بسعر 85 جنيها، والزبيب الإيرانى 80 وخروب مجروش 25 وتمر هندى 1300 جرام بسعر 20 جنيها.

وشملت القائمة، كيلو الكركديه بسعر 50 جنيها، والبلح زنة 700 جرام 15، والبلح زنة 1400 جرام 30 وبلح 400 جرام 8.

وأشارت المصادر إلى أنه مسموح لحاملى البطاقات التموينية، الحصول على ياميش رمضان من خلال البطاقات التموينية وفارق نقاط الخبز خلال شهر أبريل المقبل، من فروع المجمعات الاستهلاكية.

وقالت إنه جرت العادة أن تقوم الوزارة بطرح الياميش فى المجمعات الاستهلاكية بالتوازى مع طرحها فى معرض «أهلا رمضان» فى أبريل المقبل، ولكن تم التبكير بطرحها الآن، تحسبا لاحتمالية إلغاء المعرض خلال الفترة المقبلة حال اشتداد أزمة كورونا.

وأضافت المصادر، أن هناك تعليمات مشددة من قبل أجهزة الدولة، بمنع أى تجمعات داخل الوزارات الخدمية، مع تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا فى حالة توافرها، أو تأجيل تقديم الخدمة لحين استقرار الأوضاع فى البلاد.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، بواقع 38 مليارا للتموين، و51 مليارا للخبز لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

ويبلغ نصيب الفرد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقى الأفراد 25 جنيها كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، من خلال 32 ألف بقال تموينى، و4 آلاف فرع «جمعيتى».

ويتبع المنظومة أيضا 498 فرعا تابعا لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية “103 الأهرام، 167 النيل، 228 الإسكندرية”، العامة لتجارة الجملة 381 فرعا، المصرية لتجارة الجملة 161 فرعا. محمد مجدى