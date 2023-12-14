«التموين» تطرح الممارسة رقم 1 لاستيراد أرز هندى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون وصوله خلال الفترة من 1 – 19 فبراير المقبل و / أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024.

وأضافت أنه سيتم تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.

وأوضحت أن المظاريف الفنية والمالية ستقدم يوم 21 ديسمبر 2023 (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية).

وتابعت :”تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما وبتسهيلات موردين 270 يوما وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم الثلاثة أسعار) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري”.

وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري، وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.

وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.

ويكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وستكون الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – بالعاصمة الإدارية بالحي الحكومي بدءا من بعد غد، ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر الحالى.