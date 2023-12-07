«التموين» تطرح السكر الحر على البطاقات المدعمة (مستند)

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا بتاريخ اليوم بشأن طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو على البطاقات التموينية المدعمة.

وحصلت “المال” على نسخة من التوجيه الوزاري، والذي أشار في المادة الأولي منه: يصرف بالإضافة إلي قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد.

ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية عدد مستفيدين 4 أفراد فأكثر وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تسدد نقدًا.

وشددت المادة الثانية من التوجيه الوزاري على أنه في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولي من هذا التوجيه تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا.

والمادة الثالثة ألزمت مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا لأحكام المادة الأولي من هذا التوجيه.